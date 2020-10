Sempre meno avvistamenti di tartarughe in UK e gli scienziati si chiedono il perché

Il numero di avvistamenti di tartarughe, nel Regno Unito e in Irlanda, è in costante diminuzione negli ultimi anni e gli scienziati inglesi si stanno domandando il perché.

Il Regno Unito e l’Irlanda stanno avendo esperienza di una costante diminuzione degli avvistamenti di tartarughe sulle loro coste. A renderlo noto è l’Università di Exeter che ha redatto uno studio che è stato pubblicato sulla rivista Journal of the marine biological association of the United Kingdom. Lo studio ha analizzato i rapporti degli avvistamenti di tartarughe per più di un secolo e, per la precisione, dal 1910 fino al 2018. Nel 2018 sono state avvistate solamente 2000 tartarughe nelle acque del Regno Unito, mentre tra gli anni ’80 e ’90 si è assistito ad un aumento delle osservazioni.

Questo aumento è stato registrato, forse, a seguito di una maggiore sensibilizzazione della popolazione che ha contribuito, in maniera maggiore, a riportare le osservazioni di questi corazzati animali marini. La diminuzione delle osservazioni è iniziata intorno agli anni 2000 e gli scienziati stanno cercando di capire a cosa è dovuta. Uno dei responsabili più probabili che ha portato ad una riduzione del numero di tartarughe è il cambiamento climatico ma nel tavolo degli imputati troviamo anche la diminuzione delle prede di questi animali ed i disastri ambientali come, per esempio, quello avvenuto nel 2010 nel Golfo del Messico con lo sversamento nei mari di petrolio a seguito di un incidente avvento sulla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon.

Tuttavia, vi è anche la possibilità che la diminuzione delle segnalazioni sia dovuta ad una minore presenza di pescherecci in mare perché i pescatori sono quelli che più facilmente osservano e incontrano questi animali. Insomma, un mistero non facile da indagare per l’elevato numero di variabili ma che, per questo, non deve comunque farci abbassare la guardia sull’applicare comportamenti corretti per contrastare il cambiamento climatico e la diminuzione delle specie che vivono su questo pianeta.