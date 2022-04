Avvistata in Alaska stranissima scia di nubi coniche: cosa le ha causate?

Mentre in Italia abbiamo visto il lago d’Averno diventare rosso all’improvviso a causa di una crescita eccessiva di alghe, in Alaska i cittadini locali hanno avvistato una bizzarra formazione di nubi coniche presso la città di Palmer, spaventandosi non poco e preoccupandosi della natura del fenomeno.

Sul gruppo Facebook della comunità locale sono apparse le immagini che trovate in calce alla notizia, scattate con un cellulare e quindi non ad altissima definizione: in esse si nota chiaramente la provenienza di questa nube più scura dal cielo e, dove si trovano le quattro punte dei coni, un presunto oggetto rotondo destinato a cadere dietro le montagne innevate. La donna che ha scattato e pubblicato le fotografie ha affermato che le fotografie sono state scattate in 45 secondi circa alle 7:16 di mattina.

Gli abitanti locali si sono comprensibilmente allarmati, con alcuni di essi che hanno alimentato speculazioni legate a oggetti extraterrestri o di origine russo-cinese, complice la guerra in corso.

Coloro che pensano a “scie chimiche”, razzi in caduta libera o ordigni bellici dallo spazio, però, si sbagliano: il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell'Alaska ha affermato che si tratta in realtà di un grande jet commerciale intento a volare sulla zona proprio in quel frangente di tempo, e che la scia di condensa generata unita alle luci dell’alba avrebbero confuso gli spettatori. L’oggetto in prossimità delle punte dei coni, pertanto, non sarebbe altro che tale aereo commerciale visto da una prospettiva differente dal solito, e non in caduta libera ma in semplice fase di sorvolo sopra Palmer, verso la sua destinazione.

