È stata avvistata una croce nello spazio, ma è un raro fenomeno astronomico

Misurare le distanze cosmiche è una sfida che ha sempre affascinato gli astronomi. In questo contesto, un team internazionale di ricercatori guidato da Ariel Goobar del Oskar Klein Centre presso l'Università di Stoccolma ha fatto una scoperta sorprendente: una supernova di tipo Ia, chiamata SN Zwicky, che ha prodotto una "Croce di Einstein".

No, il Vaticano non c'entra nulla.



Questo fenomeno, previsto dalla teoria della relatività generale di Einstein, si verifica quando la luce di un oggetto distante viene amplificata da una lente gravitazionale in primo piano. In questo caso, la lente era una galassia che ha amplificato la luce della supernova 25 volte.

La scoperta offre agli astronomi un'opportunità unica per studiare in dettaglio le supernovae di tipo Ia, che sono strumenti cruciali per misurare le distanze cosmiche. Quest'ultime si verificano in sistemi binari, dove una stella (una nana bianca) consuma materia da un compagno (spesso un gigante rosso) fino a raggiungere il limite di Chandrasekhar e collassa sotto la propria massa.

La scoperta di SN Zwicky non solo dimostra le straordinarie capacità degli strumenti astronomici moderni, ma rappresenta anche un passo significativo nella nostra ricerca per comprendere le forze fondamentali che modellano il nostro Universo.

Oltre a ciò, le osservazioni potrebbero aiutare gli astronomi a risolvere il mistero di ciò che sta guidando l'espansione accelerata dell'universo, una scoperta che ha portato al Premio Nobel per la Fisica nel 2011. Potrebbe anche aiutare a svelare i segreti della materia oscura e dar senso alle teorie su come finirà l'Universo.

Insomma, un evento astronomico raro che apre nuove e affascinanti possibilità per la ricerca cosmologica.