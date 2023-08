Avvistate delle anomalie sul Sole: potrebbero essere l'origine dei venti solari

Una serie di piccoli getti di materiale emessi dal Sole sono stati recentemente rilevati dalla navicella Solar Orbiter dell'ESA/NASA. È la prima volta che riusciamo ad osservare questo tipo di fenomeno, e i getti potrebbero essere la ricercata fonte dei venti solari.

Nonostante il vento solare (in grado di colpire la Terra a velocità impressionanti) sia una delle caratteristiche principali della nostra stella, capire come questo si origini è sempre stato difficile ed è materia di studio da decenni. Ma ora, grazie al Solar Orbiter, ne sappiamo qualcosa in più.

Nello specifico è stato utilizzato uno degli strumenti più avanzati a bordo di questa sonda spaziale, ovvero l'Extreme Ultraviolet Imager (EUI). Nelle immagini (che potete visionare qui) è possibile vedere delle strisce nere di breve durata, che rappresentano getti di plasma emessi dall'atmosfera del Sole.

Una parte significativa dei venti solari è da tempo associata ai cosiddetti "buchi coronali" - le regioni dove il campo magnetico del Sole non torna indietro ma continua ad estendersi nello spazio. È così che il plasma può diffondersi, seguendo queste aperture nel campo magnetico e producendo il vento solare; ma come viene espulso il plasma esattamente?

Gli scienziati credevano che l'espansione della corona - dovuta al calore - permettesse una fuoriuscita uniforme del materiale, ma questi nuovi risultati mostrano invece che il flusso del vento solare non sia costante. Come spiega il ricercatore Andrei Zhukov, "l'ubiquità dei getti suggerisce che il vento solare dai buchi coronali possa avere origine come un flusso intermittente."

Il team di ricercatori è entusiasta di questa scoperta e lo scopo ora è raccogliere più informazioni possibili. D'altronde il Sole è l'unica stella la cui atmosfera è facilmente osservabile, ma i processi che studiamo potrebbero essere gli stessi che operano su altre stelle nello spazio profondo.