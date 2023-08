Avvistate esplosioni sul Sole che non sono mai state osservate prima d'ora

Avete mai pensato che il Sole, quella gigantesca palla di fuoco che illumina e riscalda il nostro pianeta, potesse nascondere ancora dei segreti? Preparatevi a rimanere stupiti. Il Solar Orbiter, una sonda spaziale lanciata congiuntamente da NASA e ESA, ha osservato qualcosa di straordinario mentre scrutava un "buco coronale" del Sole.

Non si tratta di un vero e proprio buco, ma di una zona in cui la temperatura dell'atmosfera solare è più bassa, rendendo quella parte meno luminosa e quindi apparentemente "nera" nelle immagini. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando gli strumenti di bordo hanno rilevato delle minuscole esplosioni, chiamate "picoflares", che erano sfuggite all'osservazione fino ad ora.

Questi picoflares sono esplosioni di plasma di poche centinaia di chilometri che durano da 20 a 100 secondi e che, nonostante la loro piccola dimensione, emettono una quantità di energia paragonabile a quella consumata da migliaia di famiglie in un anno. Proprio così, la potenza della nostra stella è anche questa, ecco perché si sta cercando di ricrearla con la fusione nucleare.

Tali scoperte potrebbero avere implicazioni rivoluzionarie per la nostra comprensione del vento solare, quel flusso costante di particelle cariche elettrostaticamente che il Sole emette e che può influenzare la Terra in vari modi, dai fenomeni aurorali alle interferenze con i sistemi di comunicazione. Gli scienziati sperano che queste nuove informazioni possano aiutare a prevedere meglio gli effetti di questi eventi sul nostro pianeta, soprattutto in un periodo in cui l'attività solare sta aumentando