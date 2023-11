Sono stati avvistati dei delfini mentre facevano un furto

Nelle acque cristalline di Koombana Bay, al largo della costa occidentale dell'Australia si è osservato un comportamento unico dei delfini, mai osservato prima con tale dettaglio. Stiamo parlando dei Tursiops aduncus della zona, noti per la loro intelligenza, hanno sviluppato tecniche sofisticate per rubare le esche dai contenitori per granchi.

Questa interazione tra delfini e pescatori non è solo un semplice atto di furto di cibo, ma piuttosto un complesso gioco di strategia e ingegno. Rodney Peterson, un conservazionista della fauna selvatica, preoccupato per la sicurezza dei delfini a causa del rischio di intrappolamento nelle reti, ha collaborato con il Dolphin Discovery Center di Bunbury per documentare questi "ladri di esche".

Nel corso di due anni, un team di cineasti, conservazionisti e ricercatori ha lavorato insieme per svelare i "segreti dei ladri di esche di granchio" in Koombana Bay. Le riprese mostrano i delfini utilizzare i loro lunghi musi, mascelle e denti per estrarre le esche dai contenitori, anche quando queste sono nascoste o fissate sotto i contenitori. Tra i protagonisti di questa banda di abili ladri di esche spiccano una madre e il suo piccolo, Calypso e Reggae.

La loro abilità nel manipolare i contenitori per granchi ha reso la pesca una sfida per i pescatori locali. Tuttavia, questa attività non è priva di rischi per i delfini stessi. L'esca rubata non è particolarmente nutriente e il pericolo di rimanere impigliati o feriti dall'attrezzatura è elevato. Fortunatamente, i ricercatori in Australia Occidentale hanno sviluppato un metodo che sembra essere "sicuro per i delfini", almeno per il momento.

Questo metodo prevede l'uso di una robusta rete collegata al contenitore tramite un gancio metallico, che i delfini, dopo averlo esaminato con l'ecolocalizzazione e la vista, imparano a non poter aprire e quindi lo abbandonano. Animali così intelligenti non se ne vedono molti, ma le orche rientrano proprio in questa categoria.