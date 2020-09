Avvistati due nuovi cuccioli del rarissimo rinoceronte di Giava

In un parco nazionale indonesiano sono stati avvistati due rarissimi cuccioli di rinoceronte di Giava, il mammifero più minacciato al mondo e che rischia di scomparire per sempre dal nostro pianeta, sopratutto a causa nostra.

I due piccoli, una femmina di nome Helen e un maschio di nome Luther, sono stati visti con le loro madri in alcuni filmati ripresi da quasi 100 trappole fotografiche installate nel parco nazionale di Ujung Kulon. La punta più occidentale di Giava nella provincia di Banten, Ujung Kulon, è l'ultimo habitat selvaggio rimasto per queste creature. Per questo l'avvistamento ha riacceso - in parte - le speranze degli epserti.

Dopo anni di calo demografico subito da questa specie, l'arrivo dei nuovi cuccioli porta a 74 il numero totale dei mammiferi. Attualmente, il santuario situato in Indonesia comprende circa 5.100 ettari di foresta pluviale e corsi d'acqua dolce incontaminata. Il governo, però, vuole fare di più: ha esaminato altre aree tra le isole di Giava e Sumatra per spostare i rinoceronti dal pericoloso Monte Krakatoa, un vulcano attivo non lontano dal parco nazionale.

"Queste nascite portano una grande speranza per la continuazione della vita del rinoceronte di Giava speciale in pericolo di estinzione", ha dichiarato un alto funzionario del ministero dell'ambiente. Un tempo i rinoceronti di Giava erano a migliaia in tutto il sud-est asiatico, ma sono stati duramente colpiti dal bracconaggio e dall'invasione umana dei loro luoghi.