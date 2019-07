Avvistato un asteroide che completa un'orbita intorno al Sole ogni 151 giorni

La telecamera Zwicky Transient Facility (ZTF) scruta rapidamente e attentamente i cieli ogni notte dall'Osservatorio di Palomar, situato a 145 chilometri a sud-est di Los Angeles. ZTF cerca tutto ciò che cambia nel tempo, sia stelle e asteroidi.

Ed è proprio un asteroide quello che ha individuato di recente la telecamera, descritto in una dichiarazione di lunedì 8 luglio del California Institute of Technology. La pietra spaziale, chiamata 2019 LF6, orbita intorno al Sole in 151 giorni.

Questa pietra cosmica fa parte dei 20 asteroidi che compongono il gruppo Apohele (o conosciuti anche come asteroidi Atira), una classe di oggetti che si trovano internamente tra l'orbita del Sole e la Terra.

2019 LF6 (grande un chilometro) viaggia da oltre l'orbita di Venere fino a quella di Mercurio. "LF6 è molto insolito sia in orbita che in dimensioni - la sua unica orbita spiega perché un asteroide così grande ha eluso diversi decenni di ricerche accurate", ha detto in un comunicato Quanzhi Ye, lo scopritore dell'oggetto.

Ye ha sviluppato una campagna di osservazione dedicata agli asteroidi Atira, e finora ne ha scoperti due (incluso questo). Prima di 2019 LF6 infatti, il primo asteroide individuato è stato 2019 AQ3 con un'orbita di 165 giorni. Oltre a questi due oggetti, ZTF ha trovato circa 100 asteroidi vicini alla Terra e 2.000 rocce spaziali nella cintura degli asteroidi tra Marte e Giove.