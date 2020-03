Avvistato il blazar più distante mai osservato, antico 13 miliardi di anni

Un team di astronomi ha trovato il blazar più distante mai osservato prima: la sua luce ebbe origine quando l'Universo aveva meno di 1 miliardo di anni, quasi 13 miliardi di anni fa. Cos'è un blazar? Un getto proveniente da un buco nero supermassiccio; tra i più violenti fenomeni del cosmo.

Si chiama PSO J030947.49+271757.31 (PSO J0309+27 in breve) ed è stato scoperto da un team di ricercatori guidato da Silvia Belladitta, dell'Università dell'Insubria e lavora per l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Milano, sotto la supervisione di Alberto Moretti e Alessandro Caccianiga.

"Lo spettro apparso davanti ai nostri occhi ha confermato per primo che PSO J0309+27 è in realtà un AGN, o una galassia il cui nucleo centrale è estremamente luminoso a causa della presenza al suo centro di un buco nero supermassiccio alimentato dal gas e dalle stelle che avvolge", afferma Belladitta, primo autore dell'articolo che descrive la scoperta, sulla rivista Astronomy & Astrophysics. "Inoltre, i dati ottenuti hanno anche confermato che PSO J0309+27 è davvero molto lontano da noi, mai misurato prima per un simile oggetto."

PSO J0309+27 ha dimostrato di essere la più potente fonte radio persistente nell'universo primordiale, entro il primo miliardo di anni dalla sua formazione. Le osservazioni prese dal telescopio XRT a bordo del satellite Swift Gamma Ray Burst Explorer, hanno anche permesso di stabilire che, anche ai raggi X, il blazar in questione è la fonte cosmica più luminosa mai osservata a queste distanze.

"Osservare un blazar è estremamente importante. Per ogni fonte scoperta di questo tipo, sappiamo che ce ne devono essere 100 simili, ma la maggior parte sono orientati in modo diverso e sono quindi troppo deboli per essere visti direttamente", continua Belladitta. Pertanto, la scoperta di PSO J0309+27 consente agli astronomi di quantificare, per la prima volta, il numero di AGN con potenti getti relativistici presenti nell'universo primordiale.

"Da queste nuove osservazioni, ancora in fase di sviluppo, stimiamo anche che il motore centrale che alimenta PSO J0309+27 è un buco nero con una massa pari a circa 1 miliardo di volte la massa del nostro Sole", conclude infine Belladitta.