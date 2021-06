Avvistato il primo 'calabrone assassino' del 2021 e ha invaso una nuova area: ecco quale

Gli Stati Uniti del Nord sono stati invasi dal "calabrone assassino", chiamato ufficialmente calabrone gigante asiatico o Vespa mandarinia. Dal primo avvistamento della creatura nel 2019, l'insetto ha fatto parlare molto di sé perché è tristemente noto per la sua mania di uccidere brutalmente le api (da qui il soprannome).

I funzionari hanno fatto di tutto per cercare il nido della creatura e, nonostante qualche successo, il calabrone non è ancora sparito dalla zona... invadendone un'altra. In una contea dello stato di Washington, appena a nord di Seattle, è stato scoperto il cadavere di un vespa mandarinia all'inizio di giugno.

Il cadavere trovato nella contea di Snohomish è molto secco e, molto probabilmente, si tratta di un residuo della scorsa stagione. All'epoca, infatti, nessuno sapeva che ci fossero calabroni giganti così a sud. I primi nidi di calabroni giganti asiatici sono stati scoperti tra il 2019 e il 2020 nella Columbia Britannica e negli Stati Uniti, proprio vicino al confine con il Canada.

Poiché i calabroni assassini sono capaci di distruggere interi alveari (mettendo a rischio le api della regione) i funzionari del governo nello stato di Washington hanno fatto di tutto per sterminare gli invasori. Il nuovo cadavere, scoperto vicino alla città di Marysville, suggerisce che i funzionari debbano espandere la loro ricerca.

Gli entomologi attualmente stanno indagando le contee più a sud, nella speranza di trovare una popolazione. Sembra esserci un problema: DNA e colorazione dell'esemplare trovato nella contea di Snohomish sono differenti delle creature del confine canadese, il che suggerisce che potrebbe esserci stata un'invasione separata in altre parti dello stato.

"Ora posizioneremo trappole nell'area e incoraggeremo a farlo anche ai cittadini delle contee di Snohomish e King", afferma l'entomologo Sven Spichiger del Dipartimento dell'agricoltura dello Stato di Washington. I calabroni dovrebbero emergere a luglio... staremo a vedere ciò che scopriranno gli esperti.