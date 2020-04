Avvistato 'un drago' stampato sulla superficie di Marte

Da quando l'High Resolution Imagine Science Experiment (HiRISE) a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA osserva il Pianeta Rosso, sulla superficie di Marte sono stati osservati diverse immagini a noi familiari, come il logo di Star Trek, ad esempio. Recentemente, se ne aggiunge un'altra: l'immagine di un drago.

La creatura mitologia è stata trovata nascosta in una parte del Grand Canyon di Marte, la Valles Marineris, che si estende lungo l'equatore del pianeta. HiRISE è la fotocamera più potente mai inviata su un altro pianeta, con una capacità ad alta risoluzione fino a 30 centimetri per pixel, la fotocamera ha inviato dati dal 2006 e ha coperto oltre il 2.4% della superficie marziana.

Un'area continuamente ripresa è Melas Chasma, il segmento più ampio del sistema di canyon Valles Marineris. Da un'immagine presa da 258 chilometri sopra la parte sud-ovest di Melas Chasma nel 2007, una parte della roccia della parete marziana e il fondo del canyon sembrano aver formato un maestoso "drago".

Come ha scritto il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel 2017, "ci sono prove dell'azione di acqua e vento come modalità di formazione per molti dei depositi interni" in questa area. Le increspature che circondano il "drago" sono dovute al vento. La distribuzione dei blocchi, osservata esclusivamente lungo il fondo del canyon e in altre valli, suggerisce inoltre che "sono stati depositati o sono stati esposti all'erosione" dal vento o dall'acqua.

Ovviamente, questa somiglianza è dovuta all'illusione pareidolitica, o pareidolia, che tende a ricondurre oggetti o profili conosciuti a forme casuali.