Avvistato Green Goblin a New York? Quasi! Ecco chi è l'uomo che vola sul proprio "aliante"

Guardando questo video è impossibile non pensare ad uno dei personaggi Marvel più amati del mondo cinematografico: il Green Goblin di William Dafoe. Potrà sembrare assurdo, ma il protagonista del filmato è riuscito a costruirsi da solo un drone potentissimo, permettendogli di svolazzare in giro per Times Square.

Il folle protagonista del video è stato identificato come Hunter Kowald, già da anni conosciuto nel mondo dei droni e degli hoverboard per essere uno dei più esperti e conosciuti sviluppatori di questi particolari velivoli. La ripresa che vedete nella news è stata fatta qualche settimana e mostra Hunter svolazzare in totale tranquillità sulle teste dei passanti e dei turisti presenti a Times Square.

Non sono mancate folle di curiosi subito accorse per verificare che quanto stessero vedendo fosse reale, e avvicinandosi hanno scoperto che non c'era alcun tipo di finzione: in molti hanno dichiarato di aver rivisto in questa "performance" quanto già apprezzato anni fa sul grande schermo, mediante il primo film di Sam Raimi nella sua trilogia cinematografica sull'Uomo Ragno. Come non pensare all'aliante del malvagio Green Goblin?

Hunter Kowald ha affermato in un'intervista che il velivolo è fatto su misura esclusivamente per lui, e che sempre lui ne è il costruttore e ideatore. "È un dispositivo altamente ingegnerizzato. Ho passato anni su questa cosa per renderlo realtà, e per farlo ovviamente in un modo sicuro e corretto. C'è molta sicurezza incorporata in questo velivolo: potrei per esempio perdere due motori, ma avere comunque la possibilità di atterrare in sicurezza".

Inoltre, Kowald ha anche aggiunto che il volo non è stata una cosa improvvisata: la legge statunitense impedisce a qualsiasi velivolo di sorvolare la piazza di Times Square, quindi il "falso Goblin" ha dovuto chiedere molti permessi per far sì che tutto fosse possibile.

Voi cosa ne pensate? Ve lo fareste un giro su questo "hoverboard volante"? Nel frattempo, in calce alla news trovate un post Instagram ufficiale dell'autore del video, che riprende con una diversa angolazione il sorvolo di Times Square oppure potete guardarlo direttamente da questo link YouTube.