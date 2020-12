Motorola Capri si mostra nelle certificazioni FCC: il nuovo entry level è vicinissimo

Motorola Capri, questo il nome in codice dell'ultimo avvistamento tra i dispositivi approvati dalla FCC. Le informazioni trapelate in merito parlano solo della capacità del pacchetto batteria da ben 5000mAh e di ricarica rapida a 19W.

Stando alle parziali informazioni trapelate dalla tabella di certificazione, si tratta senza ombra di dubbio del prossimo entry-level di Motorola, che ha recentemente lanciato il nuovo Razr 5G.

Il nuovo device, chiamato anche Motorola XT2127, dovrebbe arrivare sugli scaffali col nome di Moto G10 Play oppure dare una svecchiata alla serie E, andando a migliorare l'attuale Moto E7.

Il device dovrebbe essere equipaggiato con un pannello HD+ dalla risoluzione di 1600x720 pixel. Sotto il cofano Qualcomm Snapdragon 460 e almeno un taglio di memoria da 4/64GB con altre combinazioni a salire. Il comparto fotografico dovrebbe completare la scheda tecnica con un modulo da 48MP inserito nel contesto di un sistema quad-camera.

È bene precisare che si tratta solo di ipotesi ma, dal momento che il dispositivo ha già superato l'iter certificativo di FCC, TUV Rheinland e UL (Demko), ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni, sperando in una scheda tecnica ufficiale.

