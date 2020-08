Avvistato un nuovo tipo di fulmine su Giove: potrebbe essere creato dall'ammoniaca

La sonda spaziale Juno ha individuato uno strano tipo di fulmine che imperversa in alto sopra le nuvole di Giove e che potrebbe essere causato dall'ammoniaca. Cosa c'è di strano? I fulmini sono già stati visti sul gigante gassoso prima, ma mai così in alto nella sua atmosfera.

Il "lampo superficiale" visto dal veicolo spaziale sul lato oscuro di Giove si è verificato troppo in alto - dove fa troppo freddo - per le nuvole d'acqua. Così, i ricercatori guidati da Heidi Becker, responsabile del monitoraggio delle radiazioni di Juno presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, pensano che questo fulmine sia causato dall'ammoniaca liquida che agisce come un "antigelo".

Sulla famosissima rivista Nature, Becker e colleghi suggeriscono che i violenti temporali di Giove lancino cristalli di ghiaccio d'acqua in alto nella sua atmosfera, dove l'ammoniaca atmosferica scioglie il ghiaccio e forma una nuova soluzione di "acqua-ammoniaca" che gli scienziati hanno chiamato "mushballs". Il fulmine è stato avvistato a circa 25 chilometri più in alto delle nuvole d'acqua di Giove, dove le temperature medie sono di -88 °C.

"A queste altitudini, l'ammoniaca si comporta come un antigelo, abbassando il punto di fusione del ghiaccio d'acqua e consentendo la formazione di una nuvola con liquido di acqua-ammoniaca", continua Becker. "In questo nuovo stato, le goccioline di ammoniaca-acqua che cadono possono entrare in collisione con i cristalli di ghiaccio d'acqua che si alzano ed elettrizzare le nuvole. Questa è stata una grande sorpresa, poiché le nuvole di acqua-ammoniaca non esistono sulla Terra".