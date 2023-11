Avvistato nell'Oceano Australiano 'l'uccello più pericoloso del mondo'

Qualche giorno fa, alcuni bagnanti hanno avvistato una forma scura e minacciosa che si muoveva tra le onde della spiaggia di Bingil Bay, nell’Australia orientale. Inizialmente, tutti hanno pensato che si trattasse della pinna di uno squalo ma, quando la creatura è emersa dall’acqua, si sono trovati davanti a qualcosa di completamente diverso.

L’animale era un casuario, un enorme uccello che non vorreste incontrare sulla vostra strada. Il singolare avvistamento è stato segnalato al Dipartimento per l'Ambiente e la Scienza del Queensland il 31 ottobre e da allora è diventato virale sui social.

Oltre alle dimensioni di tutto rispetto, i casuari sono pennuti dall'aspetto preistorico e dotati di zampe forti e artigliate, che li hanno resi famosi come "gli uccello più pericolosi al mondo".

In realtà, questi animalisono abbastanza diffidenti nei confronti dell'uomo, perciò difficilmente attaccano se non sono provocati. Anzi, il casuario è forse il primo uccello ad essere stato addomesticato dagli umani.

Inoltre, è un animale molto importante per l’ecosistema australiano: alcune specie vegetali della regione germogliano solo dopo essere passate attraverso l'apparato digerente del grande erbivoro.

Ma cosa ci faceva un animale del genere in mezzo al mare? Secondo il forestale Stephen Clough, "i casuari sanno nuotare e si buttano in acqua per passare da una sponda all'altra di un fiume o se si sentono minacciati".