È stato avvistato un pesce con una fede nuziale intorno al collo

La spazzatura umana influisce moltissimo sull'ecosistema intorno a noi, soprattutto quello marino, dove le creature dell'oceano si ritrovano molto spesso impigliate all'interno di contenitori di plastica o con lo stomaco pieno di materiale di scarto. Un bizzarro esempio di quanto detto è stato avvistato ultimamente intorno all'isola di Norfolk.

L'avvistamento arriva proprio da una residente del luogo, Susan Prior, scrittrice ed editrice freelance che pubblica regolarmente notizie e curiosità sul suo blog. Nel febbraio 2021 - così come riporta sul suo sito web - Prior aveva individuato alcuni pesci che avevano il collo intrappolato intorno a degli anelli di plastica delle bottiglie (per evitare questo triste destino, infatti, gli anelli di plastica delle bottiglie si devono tagliare prima di essere gettati nella spazzatura).

Mentre si trovava in immersione, la scrittrice notò un pesce che aveva un altro collare intorno al suo collo... questa volta non era fatto di plastica, ma di oro. "Sembrava un oro metallico lucido, con una crescita di alghe molto inferiore rispetto a quelli in plastica. Ricordo che qualcuno aveva pubblicato sulle pagine dei social media della nostra comunità locale di aver perso l'anello nuziale nella baia all'inizio di quest'anno".

La blogger spera che una compagnia di esploratori marini inizi ad andare alla ricerca del prezioso manufatto, prima che sia troppo tardi. Un anello di queste dimensioni, infatti, potrebbe appesantire troppo il pesciolino (Myxus elongatus); senza alcuna assistenza è molto probabile che il destino della creatura sia segnato.

Quello dell'anello è stato sicuramente un incidente, ma sono centinai di migliaia i pesci che ogni giorno vengono intrappolati dalla nostra spazzatura. Per questo quando è possibile occorre fare la raccolta differenziata e tagliare tutti i pezzi di plastica che potrebbero intrappolare le creature del mare (o della terraferma).