É stato avvistato un rarissimo esemplare di delfino bianco: ecco le foto

Non capita certo tutti i giorni di osservare un delfino bianco. Per questo motivo il suo avvistamento è rimbalzato in tutto il mondo da quando, nel maggio 2021, gli osservatori del Newport Landing Whale Watching a Newport Beach, in California, sono stati testimoni di qualcosa di incredibilmente raro.

La barca degli appassionati, infatti, è stata raggiunta da un branco di 40 delfini di Risso (Grampus griseus) a circa 4,8 chilometri da Laguna Beach. Tra questi, gli sguardi di tutti si sono rivolti senza alcun dubbio alla creatura di colore bianco, e il team del Landing Whale Watching sospettava fosse un delfino di Risso adulto con albinismo o leucismo.

Il leucismo è una condizione osservata in tutto il regno animale (come la giraffa o la tartaruga bianca). Si tratta di una particolarità genetica dovuta ad un gene, recessivo nella maggior parte dei casi, che conferisce un colore bianco al manto delle creature di madre natura. La condizione può portare a un aspetto completamente bianco o più chiaro rispetto alla colorazione più convenzionale della specie.

"Non è noto se il delfino sia affetto da albinismo o da leucismo, sicuramente si distingue dagli altri delfini di Risso normalmente colorati ed è facilmente individuabile sull'acqua", ha dichiarato Jessica Roane di Newport Landing Whale Watching. "I delfini di Risso nascono grigio scuro e tendono a schiarirsi con l'età... Tuttavia, il nostro delfino di Risso bianco avvistato oggi aveva un colore completamente unico!".