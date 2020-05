Avvistato un rarissimo esemplare di ghepardo sahariano in Algeria

Per la prima volta in un decennio, dei naturalisti in Algeria sembrano aver filmato un ghepardo sahariano, una sottospecie elencata come in pericolo di estinzione nella Lista Rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

L'animale, secondo quanto è stato riferito dall'agenzia dei parchi Salah Amokrane all'agenzia di stampa statale APS, è stato avvistato nel parco nazionale delle Montagne Hoggar, nel vasto deserto del sud del paese. Le immagini del ghepardo sono state scattate nel campo vulcanico di Atakor le cui cime si avvicinano ai 3.000 metri di altezza.

Il ghepardo sahariano è piuttosto diverso nell'aspetto dagli altri ghepardi africani. Quest'ultimo, infatti, ha il pelo è più corto ed è di colore più chiaro. Possiamo trovare il felino nelle tasche isolate attraverso il Sahara e il Sahel del Mali ad ovest fino alla Repubblica Centrafricana ad est. La sottospecie è stata vista l'ultima volta nelle montagne di Hoggar nel 2008-2010 quando quattro individui sono stati registrati da trappole fotografiche.

Nel 2012, l'Unione internazionale per la conservazione della natura ha stimato che la popolazione rimanente in Algeria fosse di soli 37 individui. Nelle regioni più settentrionali della Francia, inoltre, sembrano essere tornati anche i lupi, dopo ben 100 anni di assenza da queste terre.