Ecco il video di un rarissimo meteoroide capace di 'tornare indietro' nello spazio

Il nostro pianeta è colpito continuamente da polveri e rocce spaziali. Si stima che circa 500 corpi non più grandi di 22-24 cm di diametro colpiscano ogni anno la Terra. Di questi, solo pochi sopravvivono al calore dell’ingresso atmosferico arrivando al suolo, ma ancora più rari sono quelli che riescono letteralmente a “rimbalzare” sull’atmosfera.

Sembra quasi impossibile sentirsi dire che una meteora possa ritornare nello spazio dopo aver fatto una capatina nei nostri cieli, ma invece è quanto effettivamente accaduto (e ripreso) nella notte del 22 settembre sui cieli della Germania e dei Paesi Bassi: l'oggetto è stato individuato dalle telecamere del Global Meteor Network (GMN) , un progetto che mira a setacciare la volta celeste mediante telecamere e fornire al pubblico avvisi in tempo reale di comete, meteore e asteroidi, costruendo un'immagine dell'ambiente meteorico attorno alla Terra.

Il video del passaggio del fortunato corpuscolo spaziale è stato reso noto mediante un tweet dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e che trovate in calce alla notizia.

Non capita più di due volte all’anno di assistere ad un “Earthgrazer” (traducibile come “sfioratore terrestre”) in quanto la maggior parte delle meteore rimangono intrappolate non tanto dalla gravità terrestre, quanto dallo spesso strato di aria e gas che ci protegge: più il meteoroide si addentra nell’atmosfera più l’attrito aumenta, portandolo inevitabilmente in rotta di collisione con il suolo. L’Earthgrazer invece è frutto di una miscela di una serie fortunate di coincidenze: fattezze non troppo importanti, un angolo di rientro atmosferico “quasi tangente”, e una discreta velocità.

Secondo quanto riportato dall’ESA stessa, il frammento è arrivato ad un’altitudine di non più di 91km (molto sotto le orbite satellitari e della ISS, per intenderci), e dopo aver bruciato per un po’ nei primi strati atmosferici ha avuto abbastanza energia da sfuggire al suo tragico destino e rimbalzare di nuovo nello spazio.

Le rocce provenienti dallo spazio hanno ucciso solo una persona nella storia, il problema di asteroidi e meteoriti possibilmente letali è una questione presa molto sul serio dalle agenzie spaziali mondiali, e non a caso esiste un programma di prevenzione a cui anche l’Italia da un contributo fondamentale.