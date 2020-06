Avvistato un rarissimo e spettacolare esemplare di Orso grizzly bianco

Nelle Montagne Rocciose del Canada, un insolito cucciolo di grizzly bianco e il suo fratello marrone vengono avvistati raramente, questa primavera tra i parchi nazionali Banff e Yoho in Canada, però, i due hanno deciso di farsi una piccola vacanza. Si pensa che la coppia abbia circa 3.5 anni e questo sarà il loro secondo anno lontani dalla madre.

La gente del posto ha deciso di chiamare l'orso "Nakoda", che significa "amico" o "alleato" nella lingua nativa locale delle tre tribù aborigene della zona. Secondo gli esperti, l'orso grizzly non è albino, ma possiede piuttosto un gene recessivo che ha fatto diventare bianca la sua pelliccia. Inoltre, il cucciolo non ha alcuna relazione con gli orsi polari dell'Artico o dell'orso di Kermode, una rara sottospecie dell'orso nero americano dal pelo chiaro che vive in queste zone.

Le specie di orso, infatti, possono presentare un'ampia variazione del colore della pelliccia che può variare durante la vita di un individuo. Ci sono anche variazioni regionali guidate dalla genetica. Ad esempio, in diverse regioni, è noto che gli orsi neri hanno pellicce scure, bionde, color cannella o addirittura grigio-bluastro.

Per quanto riguarda Nakoda "è certamente l'unico di cui sono a conoscenza che è stato visto nel Rocky Mountain National Park, ma in tutta la gamma degli orsi grizzly, questi sono noti per variare di colore da molto scuro a quasi nero", dichiara Seth Cherry, un ecologo della fauna selvatica, a Global News. I funzionari sono preoccupati che l'aspetto unico di Nakoda possa renderlo un bersaglio per cacciatori o fotografi. Per questo, gli stessi funzionari mantengono vaga l'esatta posizione della spettacolare creatura.