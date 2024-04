È stato avvistato un cucciolo di rinoceronte di Giava, una specie a rischio d'estinzione

Uno degli animali a maggior rischio di estinzione nel mondo è il rinoceronte di Giava (Rhinoceros sondaicus), che soffre la scomparsa del suo habitat naturale e per l'eccessivo bracconaggio. Settimana scorsa alcuni scienziati tuttavia sono stati lieti nel dare una buona notizia su questa specie.

Un piccolo cucciolo di rinoceronte di Giava e è stato infatti avvistato nel Parco nazionale di Ujung Kulon, uno dei più importanti dell'Indonesia. L'animale è stato inoltre filmato il mese scorso accanto alla madre da alcune foto trappole che sono state installate in varie zone del parco, tra cui alcune che erano state utilizzate per seguire da vicino gli spostamenti di altri due rinoceronti, già fotografati nel corso del 2021.

Questo animale è anche noto per amare i bagni di fango e per disporre di una pelle che ricorda un'armatura.

Dalle dichiarazioni rilasciate dal Ministero dell'ambiente indonesiano, il cucciolo sta bene e sembra avere dai tre ai cinque mesi di vita. Gli scienziati non sanno ancora quale sia il suo sesso, ma sarà comunque molto importante per la salvaguardia futura della specie. I rinoceronti di Giava rimasti sono infatti meno di 100 e anche le previsioni più ottimistiche effettuate dai ricercatori prevedono che entro il 2050 il loro numero si dimezzerà, se non gli si darà un aiuto.

All'interno del Parco nazionale di Ujung Kulon, tra l'altro, abitano la maggioranza dei rinoceronti di Giava presenti nel mondo - circa 82 - e per questa ragione una nuova nascita equivale a un grande successo delle campagne di conservazione.

Gli ultimi cucciolo di rinoceronte di Giava erano stati avvistati nel corso del 2020 e considerando che un tempo esistevano migliaia di esemplari in tutta l'Indonesia, questo è un dato che ci permette di capire il declino della specie.

