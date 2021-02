È stato avvistato non lontano dalla Terra un vero e proprio 'assembramento' di buchi neri

Qualcuno gli faccia la multa! A parte gli scherzi, sembra che non lontano dalla nostra amata Terra - a circa 7200 anni luce - sia stato scoperto un vero e proprio agglomerato di buchi neri di massa stellare: una fonte preziosissima per i futuri studi sulle onde gravitazionali.

Gli astronomi hanno scoperto che l'ammasso globulare denominato "NGC 6397", situato nella Costellazione dell'Altare (purtroppo non visibile dall'emisfero boreale), è avvolto da un gran numero di piccoli buchi neri di massa stellare. La ricerca in questione è stata pubblicata su Astronomy & Astrophysics.

Questo non solo potrebbe aiutarci a capire meglio la formazione di buchi neri più grandi e di massa intermedia, ma suggerisce anche che gli ammassi globulari potrebbero essere di grande interesse per la ricerca di onde gravitazionali: buchi neri così contigui e in uno spazio "limitato" hanno buone probabilità di avvicinarsi e di scontrarsi l'un l'altro.

Gli ammassi globulari di stelle sono spesso considerati come i reperti "fossili" dell'Universo: sono per lo più di forma sferica e composti da 100.000 a 1 milione di stelle molto vecchie. In ogni ammasso globulare tutte le stelle si sono formate allo stesso tempo, provenienti dalla stessa nube di gas progenitrice e si conta che nella Via Lattea vi siano circa 150 ammassi globulari conosciuti.

Il loro scopo, in ambito astronomico, è proprio quello di farci capire di più sui meccanismi evolutivi dell'Universo, in particolare (come vi abbiamo accennato prima) possono essere utili per fare luce sul mistero dei buchi neri a massa intermedia, ovvero quei mostri cosmici aventi una massa che si interpone tra quelli stellari (nati da stelle collassate) e quelli supermassicci (tipici dei centri galattici).

A settembre dell'anno scorso è stata registrata la più grande esplosione di onde gravitazionali e - come quando si prendono due piccioni con una fava - tale evento è stato scatenato proprio dalla nascita di un buco nero intermedio. L'evento è stato più unico che raro, ma la scoperta fatta in NGC 6397 potrebbe dare un aiuto importante agli scienziati: almeno - puntando in quella direzione - è probabile che prima o poi qualcosa venga rilevato, anche se forse bisognerà aspettare qualche milione di anni prima di vedere tutti questi buchi neri spiraleggiare l'uno dentro l'altro.