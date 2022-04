AYA NEO senza freni: in arrivo una nuova console portatile OLED?

Dopo la presentazione di Aya Neo Next, console portatile di seconda generazione del team asiatico, arrivano entusiasmanti novità su un prodotto ancora più intrigante per gli utenti.

Infatti, il CEO di Aya Neo ha annunciato l'arrivo di una nuova console portatile con la solita ricetta, animata da Windows e dotata di schermo OLED, per l'esattezza, come recita il post, "la prima console portatile Windows ultrasottile con schermo OLED".

Una novità non di poco conto, dunque, per una proposta commerciale che si configura come una console premium a portata di mano e che proverà a prendersi il suo posto in un mercato sempre più affollato dopo l'arrivo della bellissima Nintendo Switch OLED e, soprattutto, dopo la presentazione di Steam Deck, prima rivoluzionaria console portatile di Valve.

Ricordiamo che solo pochi mesi fa Aya Neo Next ha fatto il suo ingresso sul palco del CES 2022 sorprendendo un po' tutti, pubblico e addetti ai lavori, per via della presenza di APU Serie 5000 di AMD, nonostante in molti si aspettassero, invece, un chip di ultima generazione.

Forse l'occasione per il debutto di nuove APU Serie 6000 sarà proprio su questo interessante e misterioso handheld e per di più su una console dotata di display OLED? Come sempre, staremo a vedere.