AYA Neo NEXT, teaser ufficiale: svelata la data di lancio della nuova console?

Aya Neo NEXT è realtà. Con un post a sorpresa su Twitter, il profilo ufficiale del brand ha svelato alcuni dettagli della prossima generazione di console portatile con APU AMD Ryzen e grafica integrata.

Uno degli elementi di maggiore interesse per un handheld di questo tipo è sicuramente il processore. Le specifiche tecniche per un dispositivo che mira a fornire un'esperienza Windows pressoché completa grazie all'interfaccia desktop classica sono un punto cardine per la sua vendibilità.

A questo proposito, nel post è possibile leggere che Aya Neo NEXT sarà equipaggiata con "Core AMD di nuova generazione per i gamer" oltre a "Innovazioni mai viste su una console portatile con Windows".

Il tutto si conclude poi con una data, quella del 28 dicembre 2021, in cui presumibilmente faremo la conoscenza con una nuova, interessante console da gioco. Prima di lei, sono state create altre due versioni di questa gamma di dispositivi, dal modello iniziale proposto su Indiegogo alla variante Aya Neo Pro che sfida Steam Deck con specifiche attualmente ancora ai vertici della categoria, prendendo in considerazione solo hardware già in commercio.

Con la nuova versione dovremmo avere a disposizione i nuovi APU Ryzen Serie 5000, basati su architettura Zen3, che promettono molto in termini di salto prestazionale gen over gen. Un'ottima notizia, dato che sulla prima versione di Aya Neo gira anche Cyberpunk 2077.