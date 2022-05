AYANEO 2 ufficiale: ergonomia, ampio schermo e AMD Ryzen 7 6800U

Ricchissima serie di reveal per AYANEO, che ha annunciato la sua intera lineup per questo 2022, tra dispositivi portatili e feature esclusive. Dopo i primi teaser su una AYANEO OLED è arrivata la conferma, ma non è come pensate.

Infatti, a essere rivelato non è stato un solo device: i nuovi AYANEO sono tre, tra cui un modello OLED, un top di gamma e uno con feature esclusive.

La lineup 2022 avrà, quindi, un modello di punta. Il suo nome è AYANEO 2 e sarà l'handheld più potente dell'azienda. Al suo interno troveremo, infatti, una APU AMD Ryzen 7 6800U con architettura Zen3+ e grafica RDNA2, in particolare la Radeon 680M. Con un processore a 8 Core e 16 Thread, RAM LPDDR5-6400 e un display IPS con un interessante rapporto screen-to-body, sarà destinato a chi non vuole scendere ad alcun compromesso. Il suo arrivo sul mercato dovrebbe avvenire entro la fine del 2022, insieme agli altri device.

In seconda battuta, AYANEO ha presentato il tanto chiacchierato modello OLED, che prenderà il nome di AYANEO AIR, con un design compatto e sottile. Inoltre, un altro prodotto particolarmente intrigante sarà AYANEO Slide che, come suggerisce il nome, sarà dotato di uno schermo scorrevole che nasconde una tastiera completa per portare la digitazione in mobilità in una nuova dimensione.

Potete recuperare la presentazione in apertura, ma ricordiamo che in questo 2022, AYANEO ha presentato anche NEXT al CES 2022.