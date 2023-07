Ayaneo Air 1S, primo rivale di Steam Deck che entra in tasca... sul serio!

Dopo aver dato un'occhiata al lancio di ONEXFLY su Indiegogo, torniamo a parlare di handhel per via dell'annuncio di una nuova interessante proposta di Ayaneo, brand ormai "storico" per questo giovane segmento di console da gioco.

La nuova nata di casa Ayaneo si chiama Ayaneo Air 1S e si candida a essere la più compatta tra le console portatili mai uscite finora, soprattutto alla luce dell'hardware che mette a disposizione dei giocatori.

Spessa meno di due centimetri (18 mm) e con un peso di 405g, Ayaneo Air 1S nasconde sotto la scocca un processore AMD Ryzen 7 7840U di ultima generazione, basato su architettura Zen4, a 8 Core e 16 Thread con frequenza massima di 5.1 GHz. Molto interessante il fatto che tale APU sia in grado di operare in un range tra i 5 e i 25W.

I tagli di memoria sono due e prevedono la possibilità di scegliere tra 16 e 32 GB di RAM LPDDR5X, mentre lato archiviazione si potrà scegliere tra 512GB, 1TB, 2TB e persino 4TB, grazie alla compatibilità con il formato M.2 2280, che permette di installare SSD più grandi rispetto a quelli supportati da Steam Deck (qui la nostra prova del Corsair MP600 Mini).

Lo schermo scelto da Ayaneo per questa nuova Air 1S è un'unità AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione FullHD per una densità di bel 404 ppi. La luminosità massima è di 350 nit con un refresh rate di 60 Hz. La copertura colore DCI-P3 è pressoché completa (99%).

Il lancio è previsto per il mese di luglio 2023 e anche lei viene proposta in crowdfunding su Indiegogo con corposi sconti rispetto ai prezzi di listino.