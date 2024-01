Ayaneo lancia il mini-PC AM02: sembra un NES, ma è molto più potente!

A fine 2023, Ayaneo ha lanciato il mini-PC AM01, con un'estetica vintage pensata per somigliare a quella di un vecchio Macintosh. Ora, il produttore cinese di handheld e mini-PC arriva sul mercato con un altro device retrò, questa volta ispirato al mitico NES di Nintendo: ecco l'Ayaneo AM02!

Lo streaming di lancio di Ayaneo AM02 è stato trasmesso su YouTube nella giornata di giovedì 18 gennaio, svelando sia il design che la scheda tecnica del mini-PC. Come potete vedere nelle immagini a corredo di questa notizia, il prodotto ha un'estetica che richiama il NES di Nintendo, seppur con qualche tocco decisamente più futuristico rispetto alla console rilasciata nel 1983 dalla grande N.

Il case del mini-PC ha un volume di 0,9 litri, mentre le sue tre porte di I/O sono nascoste sotto una cover posizionata sul pannello frontale (dove nella console originale di Nintendo si inserivano le cartucce, insomma). Sul pannello superiore, invece, abbiamo un pannello LCD da 4" con touchscreen, che mostra diversi dati legati all'hardware in tempo reale, tra cui il TDP, la percentuale di consumi di CPU e GPU, gli FPS del gioco che avete avviato o, più semplicemente, la data e l'ora. Inoltre, il touchscreen potrà essere utilizzato per regolare il volume e altre impostazioni della mini-console.

In termini tecnici, l'Ayaneo AM02 ha una CPU Ryzen 7 7840HS di AMD, con 8 Core e 16 Thread ad una frequenza fino a 5,1 GHz. Il TDP della CPU oscilla tra i 35 W e i 54 W, mentre la iGPU è una AMD Radeon 780M con 12 CU a 2.700 MHz e architettura RDNA 3. Negli scorsi giorni, Ayaneo ha presentato anche Next Lite, una portatile decisamente meno performante ma anche meno costosa rispetto all'AM02, il cui prezzo parte da 499 Dollari in versione "Barebone", cioè senza RAM e Storage (a 659 Dollari, invece, c'è la variante con 16 GB di RAM e 512 GB di storage).

In totale, il mini-PC arriva a supportare fino a 64 GB di memoria DDR5-5600 e fino a 8 TB di storage con SSD PCIe Gen4 M.2. In termini di connettività, invece, il prodotto arriva con il supporto per il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2, mentre le sue porte sono due USB4, una DisplayPort 1.4 e una porta HDMI 2.1, insieme ovviamente al connettore per la corrente elettrica. Al momento, è già possibile preordinare il mini-PC, la cui consegna è prevista a partire dalla fine di febbraio in tutto il mondo.