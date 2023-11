La nuova AYANEO sfida tutte le console portatili con una tastiera completa

Nel marasma delle console portatili in cui da poco si è inserita anche Lenovo con la presentazione ufficiale di Legion Go all'IFA 2023 di Berlino, arriva un outsider da una compagnia tra le più consolidate nel settore, e una di quelle che hanno la sperimentazione nel sangue.

AYANEO ha infatti presentato la sua nuova console handheld e già dal nome, Slide, si può intuire quale sia la sua particolarità. AYANEO Slide è una console dotata di schermo scorrevole, che può essere alzato per mostrare, oltre ai soliti pad laterali, anche una tastiera QWERTY completa.

Si tratta di una macchina da gioco portatile di tutto rispetto, dal momento che offre le prestazioni del Ryzen 7 7840U, equivalente prestazionale dell'AMD Ryzen Z1 Extreme, ma con un profilo di efficienza leggermente meno spinto.

A bordo troviamo 8 Core e 16 Thread con frequenze fino a 5.1 GHz, mentre il processore grafico integrato, sempre basato su architettura RDNA3, è da 12 Compute Unit a 2.7 GHz, proprio come il Ryzen Z1 Extreme.

Tre i tagli di memoria, da 16, 32 e 64GB di RAM LPDDR5X, mentre l'archiviazione può essere scelta da 512GB, 2TB o 4TB.

Quanto al pannello, si tratta di un'unità più piccolina del solito, con una diagonale da 6 pollici e risoluzione 1080p. La connettività è completa di WiFi 6E e di Bluetooth 5.2. A bordo, ovviamente, Windows 11. I prezzi, invece, partono da 899 dollari per il modello da 16/512GB, ma in promozione Early Bird si può prenotare ad appena 699 dollari in crowdfunding su Indiegogo.