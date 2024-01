Ayaneo svela Next Lite: peggio di Steam Deck, ma costa pochissimo!

La gamma di prodotti Ayaneo è ormai enorme: nel 2023, per esempio, l'azienda ha annunciato Ayaneo Air 1S, il primo PC handheld veramente tascabile sul mercato. Al CES 2024, invece, la compagnia ha svelato Ayaneo Next Lite, un intrigante competitor di Steam Deck con un prezzo graffiante e... una versione non-ufficiale di SteamOS!

Come si può leggere dalla pagina prodotto appena pubblicata sul sito web di Ayaneo, Ayaneo Next Lite costerà 299 Dollari: un prezzo davvero intrigante, che però porta con sé anche alcune importanti limitazioni tecniche. La prima è lo schermo, un IPS True Color da 7" a 800p molto simile a quello del primo modello di Steam Deck (non a quello della più recente Steam Deck OLED, fate attenzione).

La seconda è invece il SoC, che può essere un AMD Ryzen 5 4500U o un Ryzen 7 4800U, a seconda della configurazione prescelta dall'utente. Si tratta di due chip con ben quattro anni sulle spalle e, soprattutto, con una grafica integrata Vega 8, contro la iGPU RDNA2 di Steam Deck - superiore a quella di Ayaneo Next Lite sotto ogni punto di vista.

La particolarità maggiore dell'handheld, però, è che Ayaneo Next Lite avrà HoloISO come sistema operativo: quest'ultimo è, stando alle parole del CEO di Ayaneo Arthur Zhang, "una versione third-party di SteamOS, non la versione ufficiale di SteamOS". HoloISO è liberamente disponibile su GitHub, e viene descritto dal suo creatore come un "tentativo di portare la distribuzione Holo di SteamOS per Steam Deck in un formato generico, installabile ovunque ma pur sempre simile all'esperienza originale".

Ciò, però, significa che il supporto software di Ayaneo Next Lite è tutto fuorché garantito, dal momento che mancherà qualsiasi forma di supporto ufficiale da parte di Valve per il sistema operativo. Tutte queste scelte - sia in campo hardware che per il software - dipendono certamente dalla necessità di tenere bassi i prezzi. Viene però da domandarsi se il pubblico sia davvero interessato ad una console che, fin dal suo primo annuncio, sa già di vecchio.