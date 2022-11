Azienda accusata di sfruttamento delle scimmie per procurarsi latte di cocco

HelloFresh è una grande azienda quotata in borsa che vende kit per la preparazione dei pasti. Recentemente è stata accusata di sfruttare il lavoro delle scimmie per procurarsi del latte di cocco. Le accuse sono arrivate dalla PETA - un'organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali - in un comunicato stampa.

Secondo quanto riportato nel documento, infatti, sembrerebbe che le aziende stiano sfruttando il lavoro delle scimmie in Thailandia, dove gli animali venivano "incatenati, frustati, picchiati e costretti a passare lunghe ore a raccogliere noci di cocco", per la raccolta della cibaria destinata alla lavorazione degli alimenti e alla vendita.

PETA afferma che i suoi investigatori hanno visitato ben 57 operazioni in Thailandia, dove le aziende di latte di cocco che lavorano con HelloFresh hanno costretto i primati a lavorare in condizioni incredibilmente pericolose e antigeniche. Allo stesso tempo, l'organizzazione no-profit per i diritti degli animali chiede anche il boicottaggio di tutti i prodotti a base di latte di cocco in scatola provenienti dal paese "a causa dell'abuso dilagante".

In una dichiarazione a Yahoo, HelloFresh ha negato le accuse di lavoro delle scimmie di PETA, citando dichiarazioni scritte dei suoi fornitori: "HelloFresh condanna rigorosamente qualsiasi utilizzo del lavoro delle scimmie nella sua catena di approvvigionamento e assumiamo una posizione dura nel non procurarci dai fornitori o vendere prodotti di cocco che sono stati trovati per utilizzare il lavoro delle scimmie".

People for the Ethical Treatment of Animals ha anche puntato il dito contro altre aziende che sfruttano il lavoro delle scimmie. Questa non è la prima volta che la PETA parla dell'argomento, poiché qualche tempo fa ha anche attaccato Elon Musk e Neuralink.