Azienda americana accusa Huawei: tentò di rubare la nostra tecnologia

L'azienda californiana CNEX Labs ha accusato il celebre produttore cinese Huawei di aver tentato di rubarle alcuni segreti industriali per diversi anni. L'azienda era stato denunciata da Huawei per lo stesso identico motivo lo scorso anno. Chi ha ragione?

CNEX è stata fondata dall'ex dipendente di Futurewei —azienda di Huawei— Yiren Huang nel 2013. L'azienda cinese iniziò un contatto con CNEX, dicendosi interessata ad avvalersi dei suoi prodotti —CNEX produce semiconduttori. Per la compagnia californiana sarebbe stato solo un tentativo di avvicinarsi alla sua tecnologia, in modo da potergliela copiare.

Sta di fatto che nel 2017 è Huawei a portare davanti ai giudici CNEX, proprio con l'accusa di furto di proprietà intellettuale e di averle portato via 14 dipendenti. Per CNEX sarebbe un altro trucco del produttore cinese, intenzionato a ribaltare il tavolo e invertire davanti all'opinione pubblica e alla legge la situazione, rivendicando la proprietà di brevetti in realtà non suoi.

Huawei ha già smentito le accuse con un comunicato: "Huawei nega con forza le accuse mossegli da CNEX e il Signor Huang. L'accusa semplicemente mima il contenuto dell'azione legale mossa in primo luogo da Huawei nei confronti di CNEX e del Signor Huang. Huawei non vede l'ora di difendere la sua proprietà intellettuale nell'aula del tribunale".

Le accuse di CNEX, sottolinea Engadget, arrivano dopo che Huawei, nel corso del procedimento legale, ha compilato una richiesta di accesso ai documenti interni dell'azienda americana. Se la richiesta venisse accettata dal giudice, effettivamente Huawei potrebbe ricevere buona parte delle specifiche ingegneristiche, dei test, dei progetti degli hardware e del codice sorgente alla base dei prodotti di CNEX.

L'azienda cinese nel frattempo non se la passa bene negli USA dove ha già ricevuto accuse di altro genere, a partire da quella di lavorare con il Governo cinese e di avere il potenziale di usare i suoi prodotti per monitorare i funzionari statunitensi — motivo per cui il Pentagono ha vietato l'utilizzo di smartphone Huawei nelle basi militari USA, e il Congresso vuole mettere l'azienda in una black list in modo da escluderla dalla possibilità di partecipare agli appalti governativi.