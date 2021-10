Azienda si arricchisce con le cellule di una donna all'insaputa della famiglia

I parenti di Henrietta Lacks, l'unica persona al mondo a possedere cellule "immortali", hanno fatto causa ad un'azienda biotecnologica con l'accusa di star traendo profitto dalle cellule prelevate dal corpo della donna senza il suo consenso.

Abbiamo già parlato di Henrietta Lacks e delle cellule immortali HeLa ma facciamo un ripasso generale. Nel 1951, il 4 ottobre, Henrietta Lacks muore a soli 31anni a causa di un cancro alla cervice. Al tempo i trattamenti erano molto rudimentali e in effetti per la giovane donna non fu possibile fare nulla.

Il motivo per cui Lacks passò alla storia, però, riguarda le sue preziose cellule. Il trattamento che ricevette al Jonhs Hopkins, l'ospedale che si occupò di lei, prevedeva delle raccolte di campioni di tessuto che in effetti venivano prelevati senza il consenso della donna.

Successivamente i medici notarono che le cellule di Henrietta continuavano a riprodursi dopo lunghi periodi. Altre cellule, in quello stesso lasso di tempo, sarebbero già morte in quanto al di fuori del proprio ospite. Vennero chiamate "cellule HeLa".

Le cellule di Henrietta Lacks, grazie alla loro immortalità, hanno permesso studi approfonditi in molteplici ambiti, dalla clonazione alla fecondazione in vitro. Prima d'allora non era possibile qualcosa del genere.

Già 3 anni dopo la morte della donna il dottor Jonas Salk utilizzò le cellule HeLa per sviluppare il vaccino antipolio, producendo dunque in serie le cellule in modo da poter facilitare i test. Grazie alla riuscita del progetto le cellule sono diventate molto richieste nell'ambito della ricerca scientifica e da allora sono ne state prodotte oltre 50 milioni di tonnellate per essere utilizzate in più di 60mila studi.

Tutto ciò è stato però effettuato senza il consenso e all'insaputa della famiglia di Henrietta Lacks. Quando tuttavia gli scienziati hanno notato che le cellule HeLa avevano iniziato a contaminare le altre colture cellulari in laboratorio hanno deciso di contattare la famiglia per chiedervi di poter utilizzare il loro DNA in modo da mappare i geni della donna e poterli identificare tra le colture.

La famiglia viveva in assoluta povertà e comprendeva persino un senzatetto. Immaginate scoprire che le cellule di una loro antenata erano state usate per creare un'industria che fatturava miliardi.

Dopo 70 anni dalla morte di Henrietta, i discendenti Lacks hanno citato in giudizio la Thermo Fisher Scientific con la richiesta di risarcimento dell'intero importo dei profitti netti ottenuti commercializzando la linea cellulare HeLa.

"È oltraggioso che questa azienda pensi di avere i diritti di proprietà intellettuale sulle cellule della nonna Lacks" ha detto un avvocato della famiglia fuori dal tribunale. "Perché hanno diritti sulle sue cellule e possono beneficiare di miliardi di dollari quando la sua famiglia, il suo sangue, non ottengono nulla?"

"Lo sfruttamente di Henrietta Lacks rappresenta la sfortunatamente comune lotta che i neri hanno vissuto nel corso della storia. In effetti, la sofferenza dei neri ha alimentato innumerevoli progressi e profitti medici senza giusto compenso o riconoscimento" si legge sulla causa.

Le cellule HeLa hanno portato a importantissimi progressi nell'ambito scientifico e sembra essere arrivato il momento che la famiglia riceva un risarcimento per questo.

A proposito, sapevate che in natura esistono diverse creature dotate di abilità eccezionali che ne impediscono la morte? Un esempio lo sono le meduse che ringiovaniscono all'infinito ma per quanto si riguarda di esseri umani, è molto più raro!