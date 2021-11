Questa è l'azienda attiva ancora oggi più antica del mondo: esiste da 1.400 anni

É sicuramente possibile trovare attività e aziende a conduzioni familiari che esistono da moltissimo tempo, tramandate da padre in padre e da figlio in figlio. Tuttavia siamo certi che nessuna di queste può mettersi a paragone con la Kongō Gumi, azienda giapponese che esiste ininterrottamente da 1.400 anni. Sì, avete letto bene.

Si tratta di un'azienda a conduzione familiare specializzata nella costruzione di templi. Tutto ha inizio nel 578 dopo Cristo, quando un famoso costruttore coreano di nome Shigemitsu Kongo venne mandato nella terra del Sol Levante per costruire un tempio buddista. In quel periodo storico in Giappone il buddismo era una nuova religione, e non c'erano molti artigiani in grado di costruire dei templi. A proposito, visto l'argomento ecco com'era la vita nell'antico Giappone feudale.

Kongo, il protagonista della storia, fu incaricato di costruire il "Tempio dei Quattro Re Celesti", che si può trovare ancora oggi a Osaka, in Giappone. Da quel momento in poi, un membro della famiglia di Kongo decise di avviare l'attività di costruzione dei templi - quella che ancora oggi si chiama Kongō Gumi e sopravvive da 40 generazioni.

Così come potrete facilmente immaginare, l'azienda è sopravvissuta a moltissimi disastri: sia naturali che artificiali, come le due guerre mondiali, carestie, crolli economici e politici (sapete che durante la seconda guerra mondiale si tentò di costruire una portaerei di ghiaccio?). Purtroppo il 2006 ha messo in ginocchio l'azienda, che ha dovuto liquidare i suoi beni a causa della difficile situazione finanziaria creata dalla "bolla finanziaria degli anni '80".

Tra il 1986 e il 1991, infatti, in Giappone la Bank of Japan concesse troppi prestiti a basso tasso d’interesse a causa della costante crescita della domanda di beni di lusso e di beni immobili. La bolla finanziaria scoppiò nel 1989 e, tra le società che si sono ritrovate in difficoltà economiche a causa della crisi, c'è stata anche Kongō Gumi, che per pagare i suoi debiti è diventata una filiale del Takamatsu Construction Group.