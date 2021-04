Questa azienda barese aiuterà il satellite Sentinel-6 a monitorare i cambiamenti climatici

Sentinel-6 fa parte del programma COPERNICUS, un progetto internazionale che ha il compito principale di monitorare e vigilare sul nostro pianeta, utilizzando i dati ricavati dallo spazio. Grazie alla tecnologia della società italiana "Exprivia", il satellite potrà dirci di più sui cambiamenti climatici.

Dopo il lancio effettuato a novembre 2020, le attività di verifica in orbita per quanto riguarda il satellite Sentinel-6 si sono finalmente concluse. Le infrastrutture terrestri e i software, utili per lo studio dei cambiamenti climatici e per le previsioni meteorologiche, sono già in fase di validazione.

Se tutto andrà come previsto l'inizio dell'elaborazione della grande quantità di dati avverrà a fine dicembre e, per migliorare la trasmissione dati e l'architettura di sistema, è stata scelta la società barese "Exprivia", con sede a Molfetta.

Ancora una volta l'eccellenza italiana in campo tecnologico e aerospaziale fa sentire la sua presenza, persino in progetti internazionali come il COPERNICUS, che è nato sì dall'ESA, ma vede la collaborazione anche della NASA, del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e dell'EUMESAT.

Exprivia fornirà dunque il sistema per l’acquisizione del segnale inviato dal satellite ai sistemi di terra e successivamente trasformerà il segnale in dati scientifici. Particolare attenzione verrà data ai valori ricavati della superficie del mare e degli oceani, al fine di monitorare le correnti oceaniche, migliorare le previsioni meteorologiche e analizzare i cambiamenti climatici.

È nei mari, infatti, che si concentrano tutti i segnali sul riscaldamento del pianeta Terra, e le ultime segnalazioni non sono confortanti: negli ultimi periodi il livello delle acque si è innalzato di 4.8 millimetri all'anno, e le previsioni suggeriscono che i valori medi continueranno ad aumentare.

Sentinel-6 punta a migliorare la precisione e la copertura del monitoraggio dei mari e degli oceani, che viene effettuata senza sosta dal lontano 1993, e sfrutterà una sofisticata tecnologia di altimetria radar, la più recente sviluppata in Europa.