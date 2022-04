Questa azienda ha creato un esoscheletro da combattimento che non usa elettricità

Gli esoscheletri saranno sempre più utilizzati in futuro in campi come la medicina o in contesti militari. Adesso un'azienda giapponese, chiamata Skeletonics, sta producendo - tra le tante cose - degli esoscheletri da combattimento che potranno essere utilizzati sopra un ipotetico ring.

I dispositivi non richiedono alimentazione e vengono utilizzati come una vera e propria "estensione" del corpo di chi lo utilizza. "La tecnologia Skeletonics collega i componenti meccanici ed elettrici della tuta con il corpo di chi lo indossa per offrire un'esperienza di movimento fluida e armoniosa", secondo il sito Web dell'azienda.

Recentemente la compagnia ha creato una versione di "esoscheletri da boxe". "Il sistema Skeletonics utilizza un meccanismo di collegamento, non un sistema elettrico, per sincronizzare i movimenti umani con quelli dell'esoscheletro robotico".

Questi dispositivi potrebbero essere il futuro e, molto probabilmente, saranno utilizzati in moltissimi contesti e settori (alcuni sono anche a buon punto). "Non ho dubbi sul fatto che questi dispositivi alla fine verranno venduti nei negozi di ferramenta", ha dichiarato alla BBC News Homayoon Kazerooni, fondatore del produttore di esoscheletri SuitX. "Man mano che i prezzi scendono, potrai semplicemente acquistarli".

Quelli creati da Skeletonics potrebbero addirittura far parte di competizioni sportive... tra qualche tempo. A proposito, un ingegnere ha creato un esoscheletro a comando vocale per far camminare suo figlio.