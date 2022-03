Questa azienda è disposta a pagare 1500 dollari al mese per le vostre feci

Come cercare un rimedio contro una fastidiosa infezione causata da un batterio che si trova nella flora batterica del tratto gastrointestinale dell'uomo? Ovviamente studiando gli escrementi degli esseri umani. Per questo motivo l'azienda biotecnologica Seres Therapeutics sta cercando dei potenziali "venditori".

"Se sei un adulto sano di età compresa tra i 18 e 50 anni, potresti avere diritto a guadagnare fino a 1.500 dollari al mese come compenso per donare la tua cacca. Non solo, la tua partecipazione potrebbe contribuire a portare a futuri sviluppi nelle infezioni e nei disturbi gastrointestinali che servono direttamente una popolazione di pazienti bisognosa", afferma il sito web dell'azienda.

Insomma, oltre a guadagnare una cifra sicuramente interessante, grazie alle vostre feci potrete perfino aiutare la ricerca. L'iniziativa si chiama programma GoodNature e gli esperti stanno cercando individui sani con movimenti intestinali regolari, normopeso, non fumatori, non in dolce attesa e senza una storia di malattie gastrointestinali o abuso di alcol o droghe.

Dopo aver ottenuto i donatori, quest'ultimi dovranno essere sottoposti a una serie di esami per verificare le loro condizioni di salute. Nelle feci umane sono stati trovati migliaia di virus sconosciuti alla scienza e l'obiettivo di Seres Therapeutics è quello di sviluppare un farmaco per il microbioma orale per trattare le infezioni da Clostridium, responsabile di mezzo milione di malattie negli Stati Uniti ogni anno e quasi 30.000 morti.