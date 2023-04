All'umanità piace andare veloce per raggiungere nuove destinazioni in poco tempo. Dopo il treno più rapido di tutti in Cina, oggi vogliamo parlavi di un'azienda al lavoro su un aereo passeggieri che può raggiungere gli 11.000 km all'ora.

"Quanto cambia il mondo se riesci ad arrivare ovunque in un'ora?" afferma Sassie Duggleboy, CEO della startup che ha co-fondato insieme al marito Andrew Duggleboy, in una nuova intervista con Ars Technica.

11.000 km all'ora sono una velocità di Mach 9 - pari a 9 volte la velocità del suono. L'aereo con equipaggio più veloce della storia rimane il Lockheed SR-71 Blackbird, con una velocità massima di oltre Mach 3, e progettato per trasportare solo due piloti, mentre la startup Venus Aerospace vuole che il suo aereo trasporti una dozzina di passeggeri più l'equipaggio.

Inutile dire che sembra essere un sogno irrealizzabile. I coniugi Duggleby vogliono che il loro aereo, chiamato "Stargazer", faccia uso di motori a razzo per raggiungere nuovi livelli di velocità. Chiaramente in questo caso l'efficienza è la vera sfida, poiché i motori a razzo non sono così economici come i motori a reazione ad aria.

Così i coniugi stanno sperimentando con una forma di propulsione guidata da un cosiddetto motore a razzo a detonazione rotante (esaminato in passato anche dalla NASA). In un motore a razzo convenzionale, la spinta viene generata attraverso la combustione del propellente e di un ossidante, mentre quello a detonazione rotante crea una serie continua di detonazioni controllate attorno a un canale circolare o anulare, producendo più spinta con meno carburante.

Siamo abbastanza certi che un aereo di questa velocità ad oggi sia impensabile, ma siamo curiosi di capire quello che svilupperanno i coniugi Duggleby.