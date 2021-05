Azienda produttrice di tostapane approda nel mondo smartphone: 'Faremo la differenza'

Dopo l’annuncio della “batteria del futuro”, dal Giappone giunge un’altra curiosa novità per il mercato smartphone: nelle ultime ore, infatti, uno dei maggiori produttori di tostapane di fascia alta del Sol Levante ha annunciato l’intenzione di sbarcare sul mercato degli smartphone con modelli pronti a distinguersi dalla concorrenza.

La società in questione si chiama Balmuda ed è nota sul mercato domestico per i suoi tostapane con tecnologia a vapore che raggiungono anche costi pari a 300 dollari, ergo prodotti decisamente premium. Avendo registrato, nel primo trimestre del 2021, un utile quintuplicato rispetto all’anno precedente e pari a 4,15 milioni di dollari, i vertici dell’azienda avrebbero pensato di intraprendere una nuova avventura debuttando nel settore smartphone.

L’annuncio è giunto nella giornata di ieri proprio dal CEO di Balmuda, Gen Terao: “Gli smartphone oggi sembrano tutti uguali e i consumatori hanno poche opzioni. Questo ci offre un'opportunità. Cerchiamo di diventare il numero 1 in termini di unicità, piuttosto che di quota di mercato. Questo è il mercato più grande che possiamo affrontare”.

L’obiettivo della società, ovviamente, non sarà quello di debuttare lanciando il guanto di sfida ai colossi del settore ma quello di proporre sul mercato dispositivi unici, dotati di un design mai visto prima, alla moda, e dotati di app proprietarie pensate per l’uso quotidiano. A sviluppare l’estetica dei primi modelli sarà la stessa Balmuda, mentre per la produzione di componenti verranno contattati i partner Kyocera e SoftBank, così da implementare anche il 5G.

Si tratta di una notizia alquanto insolita ma che genera senza alcun dubbio curiosità tra gli appassionati del mondo tech: riuscirà il brand a proporre dispositivi convincenti e funzionali sul mercato? Ma soprattutto, oserà allargarsi fino al mercato occidentali? Sarà solo il tempo a dare una risposta a queste domande.

