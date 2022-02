Nessuna azienda russa parteciperà al MWC 2022: lo confermano gli organizzatori

Fino a pochi giorni fa gli amanti della tecnologia credevano che il MWC del 2022 sarebbe stato quello della ripresa, dopo due anni di manifestazioni cancellate, tenute solo in digitale o "a metà": nonostante la mancanza di alcuni produttori di spessore, infatti, neanche Omicron ha fermato il MWC 2022.

A poche ore dall'inizio del Mobile World Congress, però, lo scoppio delle ostilità tra Russia e Ucraina sembra aver avuto pesanti ripercussioni anche sulla fiera di Barcellona: l'ente organizzatore del MWC, il GSMA, ha infatti confermato di aver bloccato le esposizioni del padiglione russo dell'evento, nel quale i produttori del Paese avrebbero dovuto mostrare alla stampa occidentale i loro device più recenti.

La notizia arriva dal sito web del GSMA, che ha condannato l'invasione russa in un comunicato sul proprio sito web ma che ha anche spiegato che i piani per il MWC non cambieranno, ovvero che, nemmeno alla luce della situazione geopolitica del momento, la kermesse non verrà cancellata né posticipata in extremis. Il GSMA, però, ha anche sottolineato che quella nell'Est Europa è "una situazione in continua evoluzione" e che "continueremo a monitorarla da vicino".

Il Direttore del GSMA John Hoffman ha poi spiegato a Reuters che "una manciata" di aziende russe sono state escluse dalla manifestazione, ma non ha fatto i nomi di queste ultime, né quelli delle personalità colpite dalla decisione dell'ente organizzatore del MWC.

Considerato che il MWC sarà la più grande kermesse tecnologica degli ultimi due anni, con un'affluenza stimata tra le 40.000 e le 60.000 persone, l'esclusione delle aziende russe dall'evento potrebbe rivelarsi un duro colpo per l'industria tecnologica e dell'informatica del Paese.