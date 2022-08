Questa azienda sta utilizzando navi a vela per il trasporto merci: ecco il motivo

Questa settimana una notizia ha attirato la curiosità di molti: una compagnia ha deciso di abbandonare le costose navi mercantili e sta scegliendo per il trasporto delle merci gli ottimi - e già rodati - velieri. Un "ritorno al passato" che ha uno scopo nobile ma che è anche figlio delle difficili situazioni economiche degli ultimi tempi.

L'invasione russa dell'Ucraina, infatti, ha fatto aumentare i prezzi del gas naturale e del petrolio e a sua volta ha aumentato il costo necessario per l'utilizzo dei servizi ad essi collegati - come il trasporto merci. Inoltre la società di analisi delle materie prime S&P Global Platts Analytics ha recentemente stimato che il trasporto marittimo è responsabile del 2-3% delle emissioni mondiali di C02 (mentre l'aviazione il 2,14% delle emissioni totali all'anno).

"Pagavamo dai 7 ai 10 centesimi per spedire meno di mezzo chilo di caffè su una nave mercantile", ha dichiarato Serge Picard, proprietario dell'azienda Café William. "Poi, all'improvviso, il mondo impazzisce completamente e il prezzo della spedizione in container è quintuplicato per un buon periodo. Sta lentamente scendendo, ma rimane più costoso e ci vuole più tempo per la spedizione."

Café William sta collaborando con un'azienda chiamata SailCargo che consegna il suo prodotto nei principali porti del mondo con navi ecologiche - una soluzione incredibilmente meno costosa e più rapida delle (attuali) navi container. Ovviamente non sono le stesse navi che solcavano i 7 mari durante l'era della pirateria, ma imbarcazioni con vele e motori elettrici che possono trasportare fino a 250 tonnellate di prodotto.

Quando il costo del carburante tornerà alla normalità, i servizi di spedizione di SailCargo dovrebbero essere "leggermente più costosi delle forme di spedizione più economiche", secondo quanto affermato da Insider.