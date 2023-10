L'azienda che vuole resuscitare i mammut potrebbe salvare questa specie

Tympanocryptis pinguicolla è una piccola e sfuggente lucertola che vive in Australia, la nota patria di ragni e rettili. Questo animale, noto anche come “drago senza orecchie delle praterie vittoriane”, è purtroppo a un passo dall’estinzione ma alcuni scienziati stanno cercando di salvarla in pieno stile Jurassic Park.

La vita è dura se sei un drago che non può volare né sputare fuoco. Quando gli europei arrivarono in Australia, esistevano almeno 23 specie di draghi senza orecchie, ma i nuovi coloni distrussero gli habitat di questi animali e introdussero nuovi temibili predatori, tra i quali il distruttivo gatto domestico.

Questo portò molte specie sull’orlo dell’estinzione. T. pinguicolla scomparve dai radar nel 1969 ma una piccola popolazione di questo animale fu riscoperta in prossimità della città di Camberra oltre cinquant’anni dopo.

Per preservare la sopravvivenza della specie, l’organizzazione pubblica Museum Victoria ha chiesto l'aiuto di Colossal Biosciences, l'azienda specializzata in biotecnologie che sta cercando di resuscitare alcune specie estinte come il mammut e il tilacino.

In passato, i progetti della Colossal hanno scatenato una pioggia di critiche da parte di ambientalisti e scienziati. Tuttavia, il nuovo progetto di conservazione di T. pinguicolla è decisamente meno controverso e pericoloso, almeno in teoria.

La Colossal si è infatti offerta di contribuire al sequenziamento del genoma del rettile. Ciò potrebbe consentire una migliore comprensione della relazione tra T. pinguicolla e i suoi parenti più prossimi e forse fornire indizi su come mantenerli in vita.