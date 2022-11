Queste sono le aziende con più brevetti dedicati al Metaverso: Meta non è la prima

Il Metaverso resta un settore sconosciuto per la maggior parte della popolazione, ma sul quale i colossi della tecnologia stanno già investendo somme anche sorprendentemente alte per precedere i rivali. Ma quali sono le aziende con più brevetti per il Metaverso? Sorprendentemente, Meta non è la prima.

Secondo la classifica stilata recentemente dal Cyber ​​Creative Institute, infatti, a superare tutti gli altri giganti del settore è LG: la società sudcoreana avrà abbandonato il mondo degli smartphone, ma è la più importante al mondo per numero di domande di brevetto legate al Metaverso. Con ciò si intendono le tecnologie che servono per realizzare il Metaverso, dai semiconduttori ai display, passando per visori completi e altri dispositivi.

Al secondo posto si posiziona Samsung Electronics, la quale spicca per quanto riguarda i brevetti per chip e display. Al terzo posto arriva Meta, con un discreto portfolio di dispositivi completi, tra cui Meta Quest 2 e Meta Quest Pro. Huawei stupisce tutti e si posiziona al quarto posto grazie ai suoi brevetti relativi all'elaborazione di immagini e display, mentre al quinto posto troviamo Microsoft. Troviamo poi le seguenti aziende: Sony, Intel, Apple e ByteDance (madre di TikTok e società dietro il nuovo visore PICO 4). Nel loro insieme, le prime 20 società in classifica hanno depositato 7.760 brevetti per il Metaverso.

