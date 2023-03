Quali sono le aziende di Elon Musk? Più di quante potreste immaginare

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato della "Tempesta perfetta" che ha colpito Elon Musk, facendo perdere al miliardario sudafricano ben due miliardi di Dollari in 24 ore. Dietro al capitombolo finanziario di Musk vi erano le pessime performance di Tesla, Twitter e Neuralink, ma quante sono le aziende di Elon Musk in totale?

Partiamo da quelle che non hanno bisogno di presentazioni: tutti conosciamo Tesla, una delle più grandi aziende al mondo specializzate nei veicoli elettrici. Allo stesso modo, è ormai cosa nota che Elon Musk ha acquistato Twitter a fine ottobre, aggiungendo il social network fondato da Jack Dorsey al suo "portafoglio" aziendale (anche se non è chiaro per quanto durerà ancora il sodalizio Musk-Twitter).

Appena meno famosa, benché piuttosto nota anche ai non-addetti ai lavori, è SpaceX, una delle maggiori compagnie aerospaziali del globo, con contratti miliardari con la NASA per la realizzazione di razzi riutilizzabili e diversi progetti di ricerca attivi relativi all'esplorazione di Marte. Tuttavia, SpaceX è conosciuta dal grande pubblico soprattutto per la costellazione dei satelliti internet Starlink, che portano la connessione al web anche laddove le reti cablate non arrivano.

Segue Neuralink, specializzata negli impianti cerebrali per gli esseri umani, ma che fino ad ora non ha ancora prodotto risultati concreti, faticando ad andare oltre lo step della semplice ricerca: dopo che la FDA ha bloccato i test di Neuralink sugli esseri umani, l'azienda si candida ad essere il maggior insuccesso di Elon Musk.

Anche The Boring Company fatica a ingranare con il suo progetto Hyperloop: la compagnia si dovrebbe occupare di sistemi di trasporto civile e merci tramite dei tubi a bassa pressione, con "treni" capaci di raggiungere velocità tali da collegare angoli opposti del pianeta in poche ore. Anche in questo caso, però, i lavori vanno a rilento, nonostante i numerosi progetti avviati da Hyperloop in tutto il mondo (Italia compresa).

Tra le aziende di Elon Musk confluite in altre compagnie abbiamo invece la banca digitale X.com, poi diventata PayPal (che però ormai non fa più parte del patrimonio del CEO di Tesla), e SolarCity, un fornitore di energia elettrica dello Stato della California che, nel 2016, è stato incorporato in Tesla Energy, orientandone le ricerche sulle fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, sul solare.

Concludiamo infine con OpenAI, ormai diventata famosissima per il suo ChatGPT. OpenAI rappresenta sicuramente un caso particolare nel "portafoglio" aziendale di Elon Musk: fondata dal miliardario sudafricano insieme a Sam Altman (attuale CEO dell'organizzazione), OpenAI è infatti una fondazione senza scopo di lucro, nata con i finanziamenti di una serie di grandi aziende e di imprenditori del settore tecnologico in seguito alle preoccupazioni per le potenzialità distruttive dell'IA.