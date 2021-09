Aziende stanno inviando macchine minerarie sul fondo dell'oceano, ma c'è un problema

Ultimamente sono numerose le aziende che vogliono inviare sul fondo dell'oceano delle gigantesche macchine per l'estrazione di materiali come nichel, rame, manganese e cobalto. Tuttavia c'è un grande problema: l'estrazione in queste zone distruggerebbe inevitabilmente qualsiasi ecosistema o habitat locale nell'area.

Molti di questi luoghi, inoltre, non sono mai stati esplorati dalla scienza, secondo quanto riporta il The Guardian (anche se in futuro i fondali marini non saranno più un segreto). Ciò crea sostanzialmente un problema: scavare per il bene del commercio e dell'industria, o conservare questi luoghi in nome della scienza e della biodiversità? Le opinioni sono ovviamente divise.

Secondo Oliver Steeds, fondatore di una società di ricerca in acque profonde, "abbiamo la tecnologia a nostra disposizione per esplorare più oceano nei prossimi 10 anni di quanto abbiamo fatto negli ultimi 10.000 anni". La tecnologia mineraria rappresenta "una straordinaria opportunità di progresso, ma è anche una minaccia".

La Metals Company è una delle compagnie minerarie che progettano di estrarre il fondo del mare. Quest'ultima afferma che questo è il metodo con il minimo impatto sul pianeta - almeno rispetto alle altre tecniche di superfice - ed è essenziale per ottenere i metalli necessari per le batterie delle auto elettriche.

Tuttavia gli esperti, e perfino le case automobilistiche di auto elettriche, non sono d'accordo con queste tecniche. "Metals Company offre una scelta falsa o distopica", ha dichiarato al Guardian il cofondatore della Deep Sea Conservation Coalition, Matthew Gianni. Secondo gli scienziati, estrarre sul fondo del mare causerebbe un impatto ambientale poco compreso in un'area che è quasi impossibile da monitorare e regolare.

Insomma, ci sarebbero pochi benefici ed effetti collaterali non proprio conosciuti: che effetto avrebbe l'estrazione sul tasso di estinzione di questi luoghi? Quanto tempo impiegheranno questi sistemi a riprendersi? Queste e altre domande non hanno risposta. Quello che sappiamo è che anche nel luogo più profondo del nostro pianeta è stata trovata della plastica.