Aziende che hanno promesso di raggiungere emissioni 'zero' non stanno facendo nulla

Un nuovo studio ha scoperto che le grandi società che hanno promesso di combattere il cambiamento climatico... non stanno facendo per nulla grandi progressi per mitigare il loro impatto sull'ambiente. Purtroppo, per molti un risultato del genere era prevedibile.

In particolare, il NewClimate Institute, un gruppo di difesa ambientale, ha recentemente pubblicato un rapporto che ha esaminato i piani climatici di 25 società che hanno promesso di ridurre le proprie emissioni del tutto. Quello che è stato scoperto, però, è che in realtà continuando in questo modo le emissioni saranno ridotte solo del 40% entro il 2030 (data in cui l'Europa dovrebbe ridurre il 55% della CO2).

"Siamo rimasti francamente sorpresi e delusi dall'integrità generale delle affermazioni delle società", ha affermato Thomas Day, analista di politica climatica presso il NewClimate Institute e autore principale dello studio. Nello studio, è stata anche esaminata l'integrità di un'azienda in base alle promesse effettuate riguardo all'intervento sulle emissioni.

Nessuna delle società con impegni netti zero ha ottenuto il punteggio più alto nella classifica di "alta integrità". Solo una società, la compagnia di navigazione Maersk, è rientrata all'interno della fascia "integrità ragionevole". Molte altre grandi aziende come Amazon, Google e Walmart hanno ottenuto un punteggio di "bassa integrità".

Le affermazioni delle grandi aziende, quindi, sembrano essere esagerate e il rapporto mette in evidenza che, molto spesso, tendono a "prendere in giro" i consumatori. Per quanto riguarda l'Italia, invece, nel nostro paese c'è stato un calo del 40% dell'anidride carbonica, ma c'è un problema.