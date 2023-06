Azione di Carlo Calenda presenta una proposta di legge per vietare i social agli under 15

Il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, ha presentato quest’oggi in una conferenza alla Camera dei Deputati una proposta di legge per vietare l’accesso ai social agli under 13 in Italia.

Durante la conferenza, a cui hanno preso parte tar gli altri l’ex ministra Elena Bonetti, Mara Carfagna, Giulia Pastorella e Matteo Richetti, Calenda si è soffermato sul fatto che circa 100mila giovani nella fascia d’età compresa tra 11 e 17 anni soffrono di dipendenza da social, “un fenomeno che comporta conseguenze disastrose per il loro benessere” con conseguenti problemi come depressione, disturbi alimentari, diminuzione del sonno e gravi case di tendenze al suicidio.

La proposta, che è stata spiegata nella conferenza che trovate integralmente in calce e che è stata pubblicata dallo stesso Calenda sui propri account social, mira a vietare l’accesso alle piattaforme social per i minori di 13 anni e limitarne l’utilizzo - solo previo consenso dei genitori - fino a 15 anni.

Il meccanismo prevede una sorta di certificazione dell’età degli utenti al momento dell’iscrizione sui social, che dovrebbe essere accertata da un soggetto terzo e non dalle stesse piattaforme.

Già negli scorsi giorni Calenda aveva parlato di questa proposta nel corso di alcune interviste, dove aveva evidenziato che si tratterebbe di una misura che vuole proteggere i minori dall’esposizione precoce e pericolosa ai social media ed i loro contenuti.

Qualche mese fa, altri articoli avevano evidenziato come il Garante Per i Diritti dell’Infanzia starebbe indagando sul fenomeno dello sharenting per bloccare la condivisione delle foto dei minori sui social.