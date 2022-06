Grazie all'azione prosciugante di una diga, è emersa una misteriosa città di 3.400 anni fa

Quando le acque e il ghiaccio si ritirano in condizioni di riscaldamento, emergono le tracce di civiltà scomparse da tempo dal regno dei mortali. Negli ultimi mesi, l'Iraq è stato colpito in modo particolarmente duro, colpito da un'estrema siccità, con il bacino di Mosul che si è ridotto.

In mezzo a questa crisi, le rovine di un'antica città, sommersa per decenni, sono tornate sulla terraferma. Poiché la diga è stata creata negli anni '80 prima che l'insediamento fosse studiato e catalogato archeologicamente, il suo riemergere rappresenta una rara opportunità per gli scienziati di esplorarlo. Il sito archeologico è stato chiamato Kemune.

Le rovine sono costituite da un palazzo e diverse altre grandi strutture, risalenti all'età del bronzo nella regione, circa 3.400 anni fa. Gli scienziati pensano che le rovine potrebbero essere l'antica città di Zakhiku, un vivace centro dell'Impero Mittani, che prosperò sulle rive del fiume Tigri tra il 1550 e il 1350 a.C.

Non è la prima volta che la città si solleva dalle acque come un'Atlantide perduta. Nel 2018, la diga si è ritirata abbastanza da offrire agli archeologi una breve finestra in cui scoprire e documentare le rovine, prima che il livello dell'acqua si alzasse e le coprisse di nuovo.

Così, nel dicembre del 2021, quando la città ha ricominciato a emergere, gli archeologi erano pronti a fare un salto e ad approfittare della seconda breve finestra aperta.

A gennaio e febbraio di quest'anno, l'archeologo Hasan Ahmed Qasim dell'Organizzazione per l'archeologia del Kurdistan in Iraq, insieme ai colleghi ricercatori Ivana Puljiz dell'Università di Friburgo e Peter Pfälzner dell'Università di Tubinga in Germania, ha iniziato a mappare la misteriosa città.

Oltre al palazzo che è stato scoperto nel 2018, i ricercatori hanno trovato altre strutture interessanti. Questi includevano una grande fortificazione con mura e torri, un complesso industriale e un enorme edificio di stoccaggio a più piani, tutti risalenti all'Impero Mittani.

"L'enorme edificio del sito è di particolare importanza perché al suo interno devono essere state immagazzinate enormi quantità di merci, probabilmente portate da tutta la regione", afferma Puljiz.

La conservazione dei muri di mattoni di fango era piuttosto notevole, considerando che erano stati sott'acqua per oltre 40 anni, ma ciò fu il risultato della caduta piuttosto improvvisa della città nel 1350 a.C.

Durante questo, un terremoto ha devastato la regione, facendo crollare gli edifici, provocando la caduta di un rivestimento protettivo di macerie sulle pareti intatte rimanenti, coprendo i loro murales dipinti e il contenuto degli edifici.

In modo affascinante, la città ha anche restituito alcune giare di ceramica contenenti oltre 100 tavolette di argilla non cotte incise in cuneiforme, risalenti al Medio Assiro, poco dopo il terremoto.

Il gruppo spera che questi documenti possano contenere alcune informazioni su chi ha vissuto in città e forse anche sul terremoto stesso che ha portato alla sua scomparsa.

"È quasi un miracolo che tavolette cuneiformi fatte di argilla cruda siano sopravvissute per così tanti decenni sott'acqua", ha detto Pfälzner.

Da allora la diga è stata riempita, sommergendo ancora una volta la città, ma sono state prese misure per assicurarsi che venga preservata per gli scavi futuri, quando l'acqua si ritirerà ancora una volta. Le rovine sono state sigillate sotto coperture di plastica che impediranno l'erosione e il degrado negli anni a venire.

