Quali azioni possono portare al ban su WhatsApp? Un vademecum

Ormai l'utilizzo di WhatsApp è essenzialmente entrato nel quotidiano di molte persone. Per questo motivo, subire un ban relativamente al noto servizio di messaggistica istantanea potrebbe effettivamente comportare problematiche non di poco conto. In questo contesto, risulta insomma potenzialmente utile "ricordarsi" cosa non fare su WhatsApp.

A tal proposito, come ricordato anche da Gizchina, ci sono diverse azioni da evitare assolutamente se non si vuole incappare nel temuto messaggio "Questo account non è autorizzato a usare WhatsApp". In parole povere, si fa riferimento a quanto viene esplicitato direttamente nei termini di servizio di WhatsApp, che potreste voler consultare in via integrale.

In questa sede, invece, effettueremo un rapido riassunto delle principali azioni che possono portare al ban, da cui stare alla larga assolutamente. Chiaramente, come ben potete immaginare, si fa riferimento a questioni da cui un normale utente già di base dovrebbe stare totalmente lontano, ma un vademecum non fa mai male.

Gizchina ricorda a tal proposito diversi punti: tra questi ci sono "la condivisione di contenuti piratati", "l'utilizzo di sticker e foto contenenti materiale sensibile", "l'utilizzo di versioni di terze parti dell'app WhatsApp" e "l'invio di spam". Queste sono chiaramente solamente alcune delle questioni da evitare se non si vuole rischiare il ban dal noto servizio di messaggistica istantanea, ma ci sono svariate altre questioni.

Potreste dunque anche voler dare un'occhiata alle FAQ ufficiali di WhatsApp sulla sospensione, in cui si legge: "Sospendiamo un account se riteniamo che le attività dell'account siano contrarie ai nostri Termini di servizio, ad esempio nel caso di spam, truffe o attività che mettono a rischio la sicurezza degli utenti di WhatsApp".