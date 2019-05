Azioni Sony al punto più alto dal 2018 grazie all'accordo con Microsoft

Nella giornata di ieri abbiamo parlato dell'alleanza tra Microsoft e Sony per il cloud gaming, che prevede la condivisione delle tecnologie ed il know how legato al cloud gaming e le moderne piattaforme d'intrattenimento videoludico.

L'impatto dello storico annuncio si è fatto sentire anche in borsa, dove le azioni del conglomerato giapponese Sony hanno riportato un importante aumento, frutto anche l'annuncio della stessa compagnia nipponica che ha rivelato un riacquisto di azioni per oltre 1 miliardo di Dollari.

Al termine delle negoziazioni nel listino di Tokyo, le azioni hanno registrato un aumento del 9,89%, arrivando a toccare il punto più alto dal mese di Dicembre 2018.

Yu Okazaki, analista di Nomura, ha affermato che "la società ora è in grado sia di investire in crescita, che garantire margini di profitto agli azionisti grazie all'aumento della liquidità dei prodotti, il che rappresenta un'ottima iniezione di fiducia all'esterno".

In positivo anche il titolo di Microsoft, che nel momento in cui stiamo scrivendo sta guadagnando il 2,31%. E' però doveroso sottolineare che nel caso della società di Satya Nadella la situazione è diversa in quanto la capitalizzazione ha toccato il massimo della sua storia, e qualche settimana fa ha raggiunto il trilione di Dollari proprio come Apple ed Amazon, ecco perchè nonostante l'annuncio l'impatto potrebbe essere inferiore a quello della controparte.