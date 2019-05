Gli azionisti Facebook contro Zuckeberg: 'Ha troppo potere'

La lunga lista di scandali che hanno coinvolto Facebook negli ultimi mesi, tra cui il caso Cambridge Analytica, hanno avuto delle ripercussioni profonde nel social network e molti, tra cui anche politici di spicco degli Stati Uniti, hanno mosso qualche perplessità sul potere dell'amministratore delegato.

Nella giornata di ieri si è tenuta l'assemblea degli azionisti di Facebook, nel corso del quale sono arrivate otto proposte per frenare il troppo potere esercitato da Mark Zuckerberg. Tuttavia, nessuna di questa è riuscita ad ottenere l'approvazione in quanto Zuckerberg ha il potere di voto di maggioranza ed è anche presidente del consiglio d'amministrazione. Il fondatore inoltre ha anche una classe di titoli chiamata "Class B", che ha dieci voti per azione.

Tra le proposte degli azionisti ce n'era una che chiedeva alla compagnia di nominare un presidente indipendente, mentre un'altra mirava ad eliminare la distinzione tra azioni e quindi di cancellare la Classe B.

All'esterno dell'Hotel Nia di Menlo Park, in California, un piccolo gruppo di manifestanti hanno scioperato contro Zuckerberg con una gigantesca emojicon gonfiabile che ritraeva una faccia arrabbiata. Alla manifestazione si sono anche aggiunti gruppi a difesa della libertà d'espressione, secondo cui Facebook starebbe censurando la libertà d'espressione.

Non sono ovviamente mancati i cartelloni pubblicitari a sostegno della proposta di Bernie Sanders, che ha chiesto di smantellare Facebook in piccole società.